https://static.news.ru/photo/044ba21c-6794-11ea-bdc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

Общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования будут закрыты в Москве с 21 марта до 12 апреля. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Также в столице запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Речь идёт, как о собрании на улицах, так и в помещениях.

NEWS.ru писал, что коронавирусный центр в новой Москве получит периметр безопасности. В нём появится система очистки воды и безопасного уничтожения отходов.

Всего в мире число заболевших коронавирусом перевалило за 173 тысячи человек. Скончались 6,6 тысяч пациентов, выздоровели 77 тысяч человек.

В России на данный момент коронавирус диагностирован у 93 заболевших, шесть человек выписали, 79 человек находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме.