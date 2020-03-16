https://static.news.ru/photo/01a7ca48-678c-11ea-8a9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Система очистки воды и безопасного уничтожения отходов появится в коронавирусном центре в Новой Москве. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Для этого специалисты построят блок по обработке, дезинфекции и уничтожению отходов.

Будет создана система недопущения распространения инфекции, а также будет создан периметр, который позволит нам обеспечить безопасность прилегающих территорий, — заявил заместитель мэра Москвы.

Он напомнил, что по санитарным нормам между медучреждением и жилыми домами должна быть стометровая зона. Ближайшая жилая постройка к коронавирусному центру находится на расстоянии 280 метров, а следующая точка — в 500 метрах, сообщает «Интерфакс».

Инфекционную больницу построят из быстровозводимых конструкций в поселении Воронцовское деревни Голохваствово. В этом районе нет никаких крупных жилых комплексов.

Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет, — заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Строительство коронавирусного центра начнётся 18 марта. Он займёт территорию в 43 га. Больница сможет принять 500 пациентов, в том числе в реанимации — 250 человек.

NEWS.ru писал, что правительство РФ запустит интернет-ресурс «Стопкоронавирус.рф» для информирования населения о распространении COVID-19 на территории России.

В настоящий момент в России коронавирус диагностирован у 93 заболевших, шесть из них выписаны. 79 пациентов находятся в стационаре, у 57 заболевание протекает в лёгкой форме.