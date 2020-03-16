https://static.news.ru/photo/d0bd17ae-678f-11ea-b74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Срок ограничения установлен до 10 апреля, следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным.

Массовые мероприятия отменяют по всему миру из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день число заболевших перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них шестерых выписали. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме.

Ранее NEWS.ru писал, что школьникам и студентам в ряде образовательных учреждений разрешили перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.