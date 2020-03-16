Студенты МГУ им. М.В. Ломоносова получили возможность перейти на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий.
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Осуществлять учебный процесс в Московском университете с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта 2020 года до особого распоряжения, — говорится в приказе.
Кроме того, документ предусматривает возможность перехода учащихся на индивидуальные образовательные планы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вузы в Кузбассе разрешили своим студентам обучаться дистанционно для предотвращения распространения коронавируса.
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