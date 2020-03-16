https://static.news.ru/photo/f0c54158-677a-11ea-92c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студенты МГУ им. М.В. Ломоносова получили возможность перейти на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

По данным РИА Новости, изменение коснётся не только студентов, но и педагогов, а также научных и административных работников.

Осуществлять учебный процесс в Московском университете с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта 2020 года до особого распоряжения, — говорится в приказе.

Кроме того, документ предусматривает возможность перехода учащихся на индивидуальные образовательные планы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вузы в Кузбассе разрешили своим студентам обучаться дистанционно для предотвращения распространения коронавируса.