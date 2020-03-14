Вузы в Кузбассе разрешили своим студентам обучаться дистанционно для предотвращения распространения коронавируса.
Соответствующие решения были приняты руководством Кемеровского госуниверситета и Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.Горбачёва. Проведение лабораторных работ, а также культурно-массовых мероприятий перенесено на более поздние сроки,
Накануне власти Кемеровской области ввели в регионе режим повышенной готовности после того, как у двоих жителей был выявлен коронавирус.
Всего по России зафиксировано 59 случаев заражения. На данный момент шестеро заболевших выздоровели. В мире число заражений превышает 156 тысяч. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи человек, выздоровели более 75 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что руководство Московского государственного института международных отношений (МГИМО) запретило сотрудникам и студентам выезжать за пределы России в командировки и на стажировку. После поездок за рубеж в личных целях их обязали пройти 14-дневный карантин и обследование в поликлинике вуза.
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