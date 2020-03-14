https://static.news.ru/photo/d4086c6a-66ae-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Вузы в Кузбассе разрешили своим студентам обучаться дистанционно для предотвращения распространения коронавируса.

Соответствующие решения были приняты руководством Кемеровского госуниверситета и Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.Горбачёва. Проведение лабораторных работ, а также культурно-массовых мероприятий перенесено на более поздние сроки, сообщает «Интерфакс».

Накануне власти Кемеровской области ввели в регионе режим повышенной готовности после того, как у двоих жителей был выявлен коронавирус.

Всего по России зафиксировано 59 случаев заражения. На данный момент шестеро заболевших выздоровели. В мире число заражений превышает 156 тысяч. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи человек, выздоровели более 75 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство Московского государственного института международных отношений (МГИМО) запретило сотрудникам и студентам выезжать за пределы России в командировки и на стажировку. После поездок за рубеж в личных целях их обязали пройти 14-дневный карантин и обследование в поликлинике вуза.