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Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов своим приказом запретил сотрудникам и студентам выезжать за рубеж в командировки и на стажировку.

Речь идёт о странах, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавируса. В их числе Китай, Франция, Италия, Иран, Германия и другие.

В случае поездок за рубеж в личных целях сотрудники вуза должны уведомить об этом руководство по возращении и после двухнедельного карантина пройти обследование в поликлинике МГИМО. От студентов требуется сообщить о своём возвращении из-за границы деканаты и также провести 14 дней в самоизоляции.

Кроме того, в МГИМО запрещено проведение массовых мероприятий. Исключение сделано для тех, что связаны с учебными процессом и одобрены ректором, сообщает РИА Новости.