Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов своим приказом запретил сотрудникам и студентам выезжать за рубеж в командировки и на стажировку.

Речь идёт о странах, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавируса. В их числе Китай, Франция, Италия, Иран, Германия и другие.

В случае поездок за рубеж в личных целях сотрудники вуза должны уведомить об этом руководство по возращении и после двухнедельного карантина пройти обследование в поликлинике МГИМО. От студентов требуется сообщить о своём возвращении из-за границы деканаты и также провести 14 дней в самоизоляции.

Кроме того, в МГИМО запрещено проведение массовых мероприятий. Исключение сделано для тех, что связаны с учебными процессом и одобрены ректором, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч человек. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что при необходимости меры, направленные против распространения инфекции, могут быть ужесточены. По последним данным, в России зафиксировано 32 случая заболевания коронавирусом.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях