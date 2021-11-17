Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве

Загруженность столичных больниц для лечения больных с коронавирусной инфекцией за последние три дня уменьшилась на 1000 коек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, эпидемиологическая ситуация в городе улучшается.

Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных, — сказал Собянин журналистам.

По данным на 17 ноября, в Москве за сутки коронавирус выявили у 2966 человек, выздоровели 7477 пациентов, скончались 96. Всего было зафиксировано 1 904 523 случая заражения, умерли 32 973. Полную вакцинацию прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.

Ранее Собянин рассказал, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Москве сократилась почти на четверть (23%) и продолжает падать. По его мнению, эпидситуация в мегаполисе улучшается благодаря нерабочей неделе, вакцинации и ограничительным мерам. Мэр подчеркнул, что снижение числа заболевших и госпитализированных уменьшается уже две недели подряд.

Руководитель ГБУ «Ритуал» Артём Екимов, в свою очередь, рассказал, что в Москве число похорон выросло на 25–30% по сравнению с допандемийным периодом. Пиковые нагрузки на похоронную сферу совпадали со всплесками заражений и смертности от коронавируса.