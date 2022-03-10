Собянин и Воробьёв заявили, что прекратили вести свои аккаунты в Instagram

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прекращает вести аккаунт в Instagram. По словам градоначальника, призывы убивать граждан России в соцсетях компании Meta — это открытый экстремизм. Его примеру также последовал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram, — написал мэр.

По словам Воробьёва, снятие запрета на публикации с призывами к насилию против российских солдат является «не просто подлостью, а открытой поддержкой убийства наших соотечественников». Губернатор призвал своих подписчиков перейти в «Одноклассники», «ВКонтакте» или в мессенджер Telegram.

Также решила удалить свой аккаунт в Instagram и перейти в соцсеть «ВКонтакте» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

О своём отказе использовать соцсети Facebook и Instagram ранее уже заявили в МВД России и СПЧ, а также губернаторы Мурманской области Андрей Чибис, Калужской области Владислав Шапша, Брянской области Александр Богомаз, Рязанской области Николай Любимов и другие.

Как сообщил пресс-секретарь Meta Platforms Энди Стоун, из-за событий на Украине компания временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.