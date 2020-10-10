«Кукуем без Европы»: Собчак раскритиковала отдых внутри страны

https://static.news.ru/photo/7615d206-0bad-11eb-bde0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Денисов/Global Look Press

Телеведущая и активный видеоблогер Ксения Собчак с пессимизмом отнеслась к перспективе встречать новогодние праздники в России. После летних месяцев на отечественных курортах мысль об этом, судя по всему, её вовсе не греет.

Она отметила, что минувшие месяцы позволили узнать многое: «что на яхте можно и по Волге кататься, что Алтай — это клёво». Однако оставаться невыездными и в последующие месяцы — уже невмоготу, дала понять светская львица.

Когда я на секунду пытаюсь представить, какое столпотворение, полутрезвые «лыжники» и разухабистое русское катание ждёт в «Роза Хуторе» на горе после Нового года, понимаю, что есть компромиссы, для тебя невозможные. Но ситуация такова, что, похоже, до марта мы все кукуем без Европы, — посетовала Собчак в Instagram.

Ранее стало известно, что россияне смогут пользоваться программой туристического кешбэка дольше и на новых условиях. Правительство продлило и расширило программу частичной компенсации затрат на покупку туров по России.

Предполагается, что турпоток на российских курортах осенью превысит количество туристов, отдыхавших там в прошлом году, на 20–30%.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала отказаться от поездок на юг с детьми из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.