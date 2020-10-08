Роспотребнадзор призвал отказаться от поездок на юг из-за всплеска COVID-19

https://static.news.ru/photo/01980e9e-09aa-11eb-b284-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала отказаться от поездок на юг с детьми из-за роста заболеваемости коронавирусом. Поездки — это тот же транспорт, перелёты, большое скопление людей в замкнутом пространстве, считает главный санврач России.

Сезонный подъем сегодня идёт во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам, — цитирует Попову «РГ».

Поэтому, считает руководитель ведомства, лучше провести время с ребёнком дома или где-то на даче на свежем воздухе, а в поездках на транспорте — обязательно пользоваться масками.

Попова также высказалась по поводу путешествий на новогодних праздниках. По мнению главы Роспотребнадзора, очевидность эпидситуации будет понятна позднее. Тем более, что разные страны по-разному оценивают начало нового туристического сезона.

В этом году опыт России по внутреннему туризму, по внутренним перемещениям был невероятным удачным. Я думаю, что им можно будет воспользоваться, — резюмировала Анна Попова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ростуризм надеется продлить курортный сезон до конца октября с показателями выше прошлогодних. Турпоток на российских курортах осенью превысит количество туристов, отдыхавших там в прошлом году, на 20–30%.