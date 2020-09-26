Ростуризм продлевает курортный сезон до конца октября

Ростуризм надеется продлить курортный сезон до конца октября с показателями выше прошлогодних. Турпоток на российских курортах осенью превысит количество туристов, отдыхавших там в прошлом году, на 20–30%.
В Краснодарском крае и Крыму бронь в отелях на сентябрь составляет 75%, что уже порядком превышает показатели прошлого года,
Помешать планам по продлению курортного сезона может всплеск заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки число заболевших превысило 7 тысяч человек. Из-за этого ситуация с курортным сезоном пока остаётся неопределённой. Туроператоры пока не ждут, но и не исключают введения ограничительных мер по коронавирусу.
Этой осенью в России действует программа кешбэка за поездки по внутренним турам. Меры призваны сделать доступнее путешествия по стране, а также увеличить турпоток и продлить летний сезон.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ поручил Ростуризму и Минфину до 20 сентября 2020 года разработать и внести предложения по улучшению алгоритма стимулирования доступных туристических поездок по России в 2020 году. В постановлении также говорится о выделении дополнительных бюджетных средств на данные цели в 2021 году.
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