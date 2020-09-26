Ростуризм продлевает курортный сезон до конца октября

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Ростуризм надеется продлить курортный сезон до конца октября с показателями выше прошлогодних. Турпоток на российских курортах осенью превысит количество туристов, отдыхавших там в прошлом году, на 20–30%.

В Краснодарском крае и Крыму бронь в отелях на сентябрь составляет 75%, что уже порядком превышает показатели прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Помешать планам по продлению курортного сезона может всплеск заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки число заболевших превысило 7 тысяч человек. Из-за этого ситуация с курортным сезоном пока остаётся неопределённой. Туроператоры пока не ждут, но и не исключают введения ограничительных мер по коронавирусу.

Этой осенью в России действует программа кешбэка за поездки по внутренним турам. Меры призваны сделать доступнее путешествия по стране, а также увеличить турпоток и продлить летний сезон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ поручил Ростуризму и Минфину до 20 сентября 2020 года разработать и внести предложения по улучшению алгоритма стимулирования доступных туристических поездок по России в 2020 году. В постановлении также говорится о выделении дополнительных бюджетных средств на данные цели в 2021 году.