Кабмин поручил Ростуризму улучшить механизм стимулирования поездок по РФ

https://static.news.ru/photo/0e56d13c-f515-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Кабмин РФ поручил Ростуризму и Минфину до 20 сентября 2020 года разработать и внести предложения по улучшению алгоритма стимулирования доступных туристических поездок по России в 2020 году.

В постановлении также говорится о выделении дополнительных бюджетных средств на данные цели в 2021 году. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Срок исполнения распоряжения — 20 сентября 2020 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал сделать комфортными и безопасными для туристов неосвоенные уголки России. Глава государства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать этот вопрос. Глава государства отметил, что туризм в неосвоенных местах значительно отличается от отдыха в Сочи, хотя и там «есть что улучшать».

Политик добавил, что реализовать замысел невозможно без качественной программы развития туризма и финансирования. В связи с этим он поддержал идею вице-премьера об изменении правил субсидирования туротрасли, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств на 2021 год.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что 53% государств мира смягчили введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки. В общей сложности 115 стран в той или иной степени ослабили ограничения, 19 июля таких государств было на 28 меньше. При этом две страны полностью отказались от ограничительных мер. Государства, в которых происходит ослабление ограничений, отличаются высоким уровнем санитарно-гигиенической инфраструктуры и сравнительно низким уровнем распространённости COVID-19.