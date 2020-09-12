Кабмин поручил Ростуризму улучшить механизм стимулирования поездок по РФ

Кабмин РФ поручил Ростуризму и Минфину до 20 сентября 2020 года разработать и внести предложения по улучшению алгоритма стимулирования доступных туристических поездок по России в 2020 году.
В постановлении также говорится о выделении дополнительных бюджетных средств на данные цели в 2021 году. Документ
Накануне президент РФ Владимир Путин призвал сделать комфортными и безопасными для туристов неосвоенные уголки России. Глава государства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать этот вопрос. Глава государства отметил, что туризм в неосвоенных местах значительно отличается от отдыха в Сочи, хотя и там «есть что улучшать».
Политик добавил, что реализовать замысел невозможно без качественной программы развития туризма и финансирования. В связи с этим он поддержал идею вице-премьера об изменении правил субсидирования туротрасли, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств на 2021 год.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что 53% государств мира смягчили введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки. В общей сложности 115 стран в той или иной степени ослабили ограничения, 19 июля таких государств было на 28 меньше. При этом две страны полностью отказались от ограничительных мер. Государства, в которых происходит ослабление ограничений, отличаются высоким уровнем санитарно-гигиенической инфраструктуры и сравнительно низким уровнем распространённости COVID-19.
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