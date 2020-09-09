Путин поручил создать инфраструктуру для туризма в «диких местах» России

https://static.news.ru/photo/517258d8-f29f-11ea-b471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erdenebulgan Battsengel/imagebroker.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин призвал сделать комфортными и безопасными для туристов неосвоенные уголки России. Глава государства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать этот вопрос.

Нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди, приезжая в какие-то относительно дикие места, где есть природа, чтобы это было комфортно, надёжно, безопасно и чтобы там было, чем заниматься, — цитирует президента ТАСС.

Глава государства отметил, что туризм в неосвоенных местах значительно отличается от отдыха в Сочи, хотя и там «есть, что улучшать».

Путин добавил, что реализовать замысел невозможно без качественной программы развития туризма и финансирования. В связи с этим он поддержал идею вице-премьера об изменении правил субсидирования туротрасли, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств на 2021 год.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Шойгу, возглавляющий Русское географическое общество, отметил, что ситуация с пандемией коронавируса повысила интерес россиян к внутреннему туризму. По его словам, граждане поняли, что на родине отдыхать ничуть не хуже, а может и лучше, чем за её пределами.