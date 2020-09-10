Более половины государств мира сняли часть ограничений на поездки

https://static.news.ru/photo/b54845f0-f37d-11ea-9785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что 53% государств мира смягчили введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки.

Как следует из заявления на сайте организации, в общей сложности 115 стран в той или иной степени ослабили ограничения, 19 июля таких государств было на 28 меньше. При этом две страны полностью отказались от ограничительных мер. Государства, в которых происходит ослабление ограничений, отличаются высоким уровнем санитарно-гигиенической инфраструктуры и сравнительно низким уровнем распространённости COVID-19.

Как отметили в UNWTO, 79% стран из числа развитых постепенно разрешают путешествия, среди развивающихся государств этот показатель равен 49%. В то же время во многих уголках мира власти подходят к снятию ограничений с крайней осторожностью, а границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему закрыты полностью.

Генсекретарь UNWTO Зураб Пололикашвили подчеркнул, что скоординированная работа между властями разных государств говорит о том, что туризм медленно, но неуклонно перезапускается по всей планете.

Мы обеспокоены тем, что некоторые страны не сделали никаких шагов на пути к снятию ограничений, особенно те, чья экономика очень сильно зависит от туризма, — добавил Пололикашвили.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировая индустрия туризма может лишиться 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, передавал NEWS.ru.