Более половины государств мира сняли часть ограничений на поездки

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что 53% государств мира смягчили введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки.
Как
Как отметили в UNWTO, 79% стран из числа развитых постепенно разрешают путешествия, среди развивающихся государств этот показатель равен 49%. В то же время во многих уголках мира власти подходят к снятию ограничений с крайней осторожностью, а границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему закрыты полностью.
Генсекретарь UNWTO Зураб Пололикашвили подчеркнул, что скоординированная работа между властями разных государств говорит о том, что туризм медленно, но неуклонно перезапускается по всей планете.
Мы обеспокоены тем, что некоторые страны не сделали никаких шагов на пути к снятию ограничений, особенно те, чья экономика очень сильно зависит от туризма, — добавил Пололикашвили.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировая индустрия туризма может лишиться 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, передавал NEWS.ru.
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