ООН: индустрия туризма может потерять 120 млн рабочих мест из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/ea9a0334-e6d4-11ea-b56a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Ponomareva/Global Look Press

Мировая индустрия туризма может лишиться 120 млн рабочих мест из-за пандемии COVID-19, заявил в ходе видеообращения генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Порядка 120 млн рабочих мест в мире находятся под угрозой, многие из них — в неформальном секторе и малых предприятиях. Резкое падение доходов от экспорта, связанного с туризмом, может сократить глобальный ВВП на 2,8%. При этом самое тяжёлое положение складывается среди наиболее уязвимых групп населения и стран, — отметил Гутерриш, слова которого приводит «Интерфакс».

Также в своём видеообращении генсек ООН призвал мировое сообщество перестроить туристический сектор таким образом, чтобы он стал безопасным и мог вернуть свои позиции как источник рабочих мест и стабильных доходов.

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в период с января по май 2020 года количество международных турпоездок сократилось на 300 млн — 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом доходы от туризма за указанный период продемонстрировали падение на $320 млрд. В связи с пандемией COVID-19 почти все страны были вынуждены ввести ограничения на туристическую отрасль. К концу июля только 40% государств смогли ослабить такие ограничения.

Ранее NEWS.ru писал, что новый туристический маршрут «Усадебное кольцо», объединяющий достопримечательности Подмосковья, Рязанской, Тульской и Калужской областей, запустили в России 24 августа.

Маршрут стартует из Москвы и проходит через такие города, как Коломна, Рязань, Тула, Калуга, Таруса и другие. Туристы смогут посетить рязанский музей-заповедник Сергея Есенина, музей-усадьбу академика И. П. Павлова, усадьбу Льва Толстого «Ясная поляна», музей-заповедник Василия Поленова в Тульской области и музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» в Подмосковье.