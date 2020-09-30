Программу туристического кешбэка в России продлили и увеличили его сумму

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Россияне смогут пользоваться программой туристического кэшбека дольше и на новых условиях, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Срок предоставления услуги решено продлить до 10 января 2021 года, а список участников программы будет расширен, теперь в ней смогут принять участие и туристические агрегаторы, информирует кабмин.

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее — 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), — говорится в сообщении.

Кешбэк будет начисляться на карту «Мир», которой, согласно правилам программы, должна быть оплачена поездка.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, Ростуризм надеется продлить курортный сезон до конца октября с показателями выше прошлогодних. Турпоток на российских курортах осенью превысит количество туристов, отдыхавших там в прошлом году, на 20–30%. В Краснодарском крае и Крыму бронь в отелях на сентябрь составляет 75%, что уже порядком превышает показатели прошлого года.