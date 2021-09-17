Собчак насмешила вакансия с зарплатой в 5000 рублей
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:13, 18 сентября 2021
Фото: xenia_sobchak / Instagram
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Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram пост, в котором посмеялась над вакансией, в которой соискателю предлагается заработная плата от пяти тысяч рублей на руки. Но смутила звезду даже не сумма, а требования за эти деньги.
Некий работодатель предлагает за весьма скромную сумму соискателю на должность редактора проверять тексты на грамматику, писать на заданные темы, «создавать креативы» и прочее и быть при этом на связи 24/7.
Прислали тут. Немного о рынке труда, — написала телеведущая, добавив смеющийся смайлик.
В России относительно просто можно устроиться рабочим или сотрудником в сфере продаж и консультирования. Сложнее всего найти работу топ-менеджерам, специалистам в области искусства и журналистам.
Как ранее пояснила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, перечисленные профобласти, по мнению представителей которых легче всего найти работу, отличаются крайне низкой конкуренцией за рабочее место: «в августе 2021-го, по нашим данным, в продажах на одну открытую вакансию приходилось 1,6 соискателей, в консультировании — 0,6».