Названы самые доступные профессии в России

В России относительно просто можно устроиться рабочим или сотрудником в сфере продаж и консультирования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные нового исследования HeadHunter. Сложнее всего работу найти топ-менеджерам, специалистам в области искусства и журналистам.

Перечисленные профобласти, по мнению представителей которых легче всего найти работу, отличаются крайне низкой конкуренцией за рабочее место: в августе 2021-го, по нашим данным, в продажах на одну открытую вакансию приходилось 1,6 соискателей, в консультировании — 0,6, — пояснила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

При этом она добавила, что конкуренция на уровне пять-шесть человек на место — это «нормальная ситуация». Отмечается, что больше всех испытывают сложности с трудоустройством специалисты в области искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы, а также занятые в сырьевом секторе.

Ранее заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко предложил российским министрам попробовать пожить на прожиточный минимум. Прожиточный минимум на душу населения в России составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения это 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.