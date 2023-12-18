Собчак: Генпрокуратура проверит спектакль «Вдох-выдох» на пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщает, что Генпрокуратура России проверит спектакль «Вдох-выдох» на пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) среди детей. Она поясняет, что с запросом к надзорному органу обратилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина после того, как получила обращение родителей курганских школьников 6-11 классов. Дети, как отмечается, в конце ноября посетили спектакль во Дворце культуры машиностроителей.

Останина просит организовать проверку спектакля на нарушение закона «о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений среди несовершеннолетних», — сообщает журналистка.

После сообщений о жалобе в Курганском театре драмы, где спектакль шел 6 лет и где его посмотрели школьники, заявили, что сняли постановку с репертуара. Последний ее показ был как раз в ноябре.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Аива» на 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе российского певца Сергея Лазарева. Согласно постановлению суда, в клипе создается установка, что нетрадиционные отношения не только не отличаются от гетеросексуальных, но и равноценны союзу мужчины и женщины. В видеоклипе под звуковой ряд показывают пары, в числе которых есть и однополые.