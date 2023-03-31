Собаководам дали совет по подбору корма для питомца Кинолог Голубев посоветовал учитывать потребности собаки при выборе корма

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При выборе корма для собаки необходимо учитывать потребности питомца, его размеры, возраст и образ жизни, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что при проблемах с выбором можно проконсультироваться с ветеринарами, кинологами или заводчиком.

Помните, что выбирать корм надо по потребностям питомца, исходя из породы, размера, возраста, образа жизни. Если испытываете затруднение, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринарным специалистом, они могут подсказать вам, какой корм приобрести для любимца, — посоветовал кинолог.

По его словам, прежде чем приобрести корм, следует внимательно изучить его состав. Он должен состоять из натуральных продуктов, витаминов и минералов, а также не включать в себя консерванты, красители, усилители вкуса и сахар. На упаковке должна быть информация о калорийности, количестве белков, углеводов и жиров, отметил специалист. В хорошем корме в основе находится белок животного происхождения. Также в нем должны присутствовать клетчатка, разнообразные источники жиров, витаминов и минералов.

По словам кинолога, на упаковках всегда указывается тип корма. Существуют корма Active или Energy, которые подойдут активному питомцу, энергичному и подвижному в течение дня. Маркировка Standart или Normal подразумевает сбалансированное количество питательных веществ и подойдет собаке со средней активностью. Для пожилых питомцев лучше выбирать корм Senior.

Корм также разделяется по возрасту питомца: Starter — для щенков, которые только перестали питаться молоком, Junior — для собак до года, Adult — для собак от 1 до 8 лет, Senior — для собак в возрасте старше 8 лет. Это связано с тем, что в зависимости от возраста у питомцев по-разному развивается и работает пищеварительная система.

Ветеринар Богдан Галкин ранее посоветовал перед встречей собаки и кошки, которым предстоит жить в одном доме, познакомить их с запахом друг друга. При этом он подчеркнул, что само знакомство должно проходить под присмотром хозяина. Кроме этого, каждый питомец должен иметь свое личное пространство в доме.