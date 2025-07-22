Смузи с вишней и бананом — почему это вкусно? Попробуйте и зарядитесь!

Этот густой и освежающий смузи с вишней и бананом — настоящий источник витаминов и энергии. Готовится он на свежем кефире с добавлением меда, что создаёт идеальный баланс кислоты и сладости. Рецепт простой и быстрый, а напиток понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты (3 порции)
- Вишня — 200 г (без косточек)
- Банан — 1 шт.
- Кефир — 500 мл
- Мед — 1 ст. л.
Как приготовить смузи с вишней и бананом
- Вишню тщательно вымойте, обсушите и удалите косточки.
- Положите в чашу блендера вишню, нарезанный банан, мед и влейте кефир.
- Взбейте все ингредиенты до однородной массы.
- Разлейте смузи по стаканам и сразу подайте к столу.
Этот смузи станет отличным лёгким перекусом или полезным началом дня. Попробуйте добавить его в свой рацион и почувствуйте заряд бодрости!
Хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов! Когда я впервые попробовала это блюдо у грузинской подруги, сразу влюбилась в его пикантный вкус и аромат.