Смузи с вишней и бананом — почему это вкусно? Попробуйте и зарядитесь!

Смузи с вишней и бананом — почему это вкусно? Попробуйте и зарядитесь!

Этот густой и освежающий смузи с вишней и бананом — настоящий источник витаминов и энергии. Готовится он на свежем кефире с добавлением меда, что создаёт идеальный баланс кислоты и сладости. Рецепт простой и быстрый, а напиток понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты (3 порции)

Вишня — 200 г (без косточек)

Банан — 1 шт.

Кефир — 500 мл

Мед — 1 ст. л.

Как приготовить смузи с вишней и бананом

Вишню тщательно вымойте, обсушите и удалите косточки. Положите в чашу блендера вишню, нарезанный банан, мед и влейте кефир. Взбейте все ингредиенты до однородной массы. Разлейте смузи по стаканам и сразу подайте к столу.

Этот смузи станет отличным лёгким перекусом или полезным началом дня. Попробуйте добавить его в свой рацион и почувствуйте заряд бодрости!

Хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов! Когда я впервые попробовала это блюдо у грузинской подруги, сразу влюбилась в его пикантный вкус и аромат.