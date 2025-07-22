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22 июля 2025 в 07:57

Смузи с вишней и бананом — почему это вкусно? Попробуйте и зарядитесь!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот густой и освежающий смузи с вишней и бананом — настоящий источник витаминов и энергии. Готовится он на свежем кефире с добавлением меда, что создаёт идеальный баланс кислоты и сладости. Рецепт простой и быстрый, а напиток понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты (3 порции)

  • Вишня — 200 г (без косточек)
  • Банан — 1 шт.
  • Кефир — 500 мл
  • Мед — 1 ст. л.

Как приготовить смузи с вишней и бананом

  1. Вишню тщательно вымойте, обсушите и удалите косточки.
  2. Положите в чашу блендера вишню, нарезанный банан, мед и влейте кефир.
  3. Взбейте все ингредиенты до однородной массы.
  4. Разлейте смузи по стаканам и сразу подайте к столу.

Этот смузи станет отличным лёгким перекусом или полезным началом дня. Попробуйте добавить его в свой рацион и почувствуйте заряд бодрости!

Хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов! Когда я впервые попробовала это блюдо у грузинской подруги, сразу влюбилась в его пикантный вкус и аромат.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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