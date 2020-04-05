Общество

СМИ: у главы московской скорой помощи заподозрили коронавирус

07:01, 05 апреля 2020
Фото: mos03.ru

Руководителя службы скорой помощи столицы Николая Плавунова обследуют на заражение коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, он самоизолировался в своём рабочем кабинете до получения результатов теста.

Плавунов сдал тест после того, как у его заместителей Дмитрия Гаврилова и Георгия Введенского возникли подозрения, что они инфицированы. Также проверяют и других сотрудников столичной скорой, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru ранее, 18 медиков, включая главврача Общей больницы города Чуприя в Сербии, заразились коронавирусом. Их изолировали в нескольких отделениях.

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