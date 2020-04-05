СМИ: у главы московской скорой помощи заподозрили коронавирус

Руководителя службы скорой помощи столицы Николая Плавунова обследуют на заражение коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, он самоизолировался в своём рабочем кабинете до получения результатов теста.
Плавунов сдал тест после того, как у его заместителей Дмитрия Гаврилова и Георгия Введенского возникли подозрения, что они инфицированы. Также проверяют и других сотрудников столичной скорой,
Как писал NEWS.ru ранее, 18 медиков, включая главврача Общей больницы города Чуприя в Сербии, заразились коронавирусом. Их изолировали в нескольких отделениях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен