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«Умная система контроля», которая будет проверять соблюдение карантина жителями Москвы, предусматривает регистрацию на официальном сайте столичного мэра. Каждому жителю представят QR-код.

Москвичам потребуется ввести адрес своего фактического проживания без учёта прописки, передаёт «Медуза» со ссылкой на анонимный источник. Полученный код необходимо будет предъявлять полицейским по требованию.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.