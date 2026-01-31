Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 11:35

Сметана, варёная сгущёнка и крошка из печенья! Собираю торт «Минутка» — даже выпекать не нужно

Фото: D-NEWS.ru
Сметана, варёная сгущёнка и крошка из печенья! Собираю торт «Минутка» — даже выпекать не нужно. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мгновенного десерта, когда очень хочется сладкого.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейший крем из сметаны и карамельной сгущёнки, пропитывающий хрустящие слои из печенья, которое со временем становится мягким и тающим.

Для приготовления вам понадобится: 500 г песочного или галетного печенья, 500 г сметаны (20-25%), 1 банка варёной сгущёнки, 50 г сливочного масла, 2 ст.л. какао (по желанию). Печенье измельчите в крошку, часть оставьте для посыпки. Масло растопите и смешайте с основной массой крошки — это будет основа. Для крема взбейте сметану со сгущёнкой до однородности. В форму выложите часть крошки, утрамбуйте. Равномерно распределите часть крема. Повторите слои, завершив кремом. Сверху посыпте оставшейся крошкой и какао. Уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

рецепты
торты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
