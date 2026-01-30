Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про сложные торты! Готовлю баноффи — слоеный десерт без выпечки. Карамель, бананы, взбитые сливки. Объедение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В отличие от многих рецептов, здесь карамель готовится с нуля — из сахара, сливок и масла. Это дает неповторимую глубину вкуса с нотками ириски и легкой горчинкой, которая идеально балансирует сладость бананов и сливок.

Сначала готовлю песочную основу. Смешиваю 200 г муки со щепоткой соли, добавляю 120 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и перетираю в крошку. Вмешиваю 1 желток и 1-2 ст. л. ледяной воды. Быстро замешиваю тесто, заворачиваю в пленку и убираю в холод на 30 минут. Затем раскатываю, перекладываю в форму (Ø 22-24 см), делаю проколы вилкой и выпекаю при 180°C 15-20 минут до золотистости. Полностью остужаю.

Пока основа печется и остывает, делаю карамель. В сотейнике с толстым дном растапливаю 250 г сахара на среднем огне до жидкого золотисто-коричневого сиропа. Сняв с огня, осторожно вливаю 200 мл горячих сливок (33%). Размешиваю до однородности, возвращаю на слабый огонь, добавляю 50 г сливочного масла, щепотку соли и ванильный экстракт. Варю 2-3 минуты до легкого загустения. Остужаю до теплого состояния.

Сборка. На остывший корж выкладываю нарезанные кружочками бананы (3 шт.). Заливаю их теплой карамелью и убираю в холодильник на 2-3 часа (или на ночь) для пропитки.

Перед подачей взбиваю 250 мл холодных сливок (33%) с 30 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Равномерно распределяю крем поверх застывшей карамели. Можно украсить шоколадной стружкой. Подаю охлажденным.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
