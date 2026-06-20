Смешала творог с яйцом и мукой — пеку колечки: воздушные и нежные к вечернему чаю

Смешала творог с яйцом и мукой — пеку колечки: воздушные и нежные к вечернему чаю

Смешиваю творог, яйцо и муку — получается мягкое, эластичное тесто, которое я раскатываю, вырезаю колечки и обжариваю в масле до золотистого цвета.

Никакой возни с формочками, никаких сложных ингредиентов — все просто и быстро. Получаются воздушные, нежные колечки с хрустящей корочкой и творожной сердцевиной, которые тают во рту и идеально подходят к вечернему чаю.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (жирного, не сухого), 2 яйца, 2 стакана муки (примерно 300–350 г), 3 ст. ложки сахара, 0,5 ч. ложки соды, гашенной уксусом, щепотка соли, ванилин по желанию, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, соль и ванилин, перемешайте. Всыпьте муку и соду, замесите тесто. Оставьте на 15 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, стаканом вырежьте круги, а в центре каждого сделайте отверстие (рюмкой) — получатся колечки. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте колечки с двух сторон до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив сгущенкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти творожные колечки. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с чаем. Кстати, вместо муки можно взять манку — тесто будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.