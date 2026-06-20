Варю варенье «по-царски» — банки пустеют до зимы: абрикосы целые, сироп как мед, а с чаем — райское наслаждение

Варю варенье «по-царски» — банки пустеют до зимы: абрикосы целые, сироп как мед, а с чаем — райское наслаждение

Беру абрикосы, сахар и воду — и варю варенье «по-царски», в котором половинки остаются целыми, а сироп становится прозрачным и густым, как мед. Никакой «каши», только янтарные дольки в ароматном сиропе. Банки пустеют еще до зимы — настолько это вкусно.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг абрикосов (плотных, слегка недозрелых), 1,5 кг сахара, 300 мл воды. Абрикосы вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. В кастрюле сварите сироп из воды и сахара. Залейте горячим сиропом половинки абрикосов, оставьте на 8–10 часов (или на ночь). Слейте сироп, доведите до кипения, снова залейте абрикосы — повторите 3 раза. В последний раз варите варенье 5–7 минут, разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Сироп должен загустеть при остывании. Храните в прохладном месте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это варенье «по-царски». Даже те, кто не любит абрикосы, просили добавки. Кстати, вместо трех заливок можно сделать две, если абрикосы очень спелые, — ягодки не развалятся. Находка, а не рецепт!

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