Однажды я попробовал абрикос с такой начинкой и понял: это любовь с первого кусочка. Спорим, ты тоже не устоишь?

Однажды я попробовал абрикос с такой начинкой и понял: это любовь с первого кусочка. Спорим, ты тоже не устоишь?

Забудь про муку и духовку. Этот десерт — чистая магия восточного базара: сладкий, терпкий и с медовой ноткой.

Что понадобится

9 абрикосов (спелых, но плотных), 250 г чернослива (без косточек), 150 г сырого миндаля, 80 г фисташек (очищенных), 100 мл абрикосового сока (вместо коньяка), 3 ст. л. абрикосового джема, 2 ст. л. меда, 30 г свежего имбиря.

Как я готовлю

Чернослив заливаю абрикосовым соком и медом, оставляю на 1 час (можно под крышкой).

Миндаль и фисташки заливаю кипятком на 2–3 минуты, сливаю, заливаю ледяной водой. Очищаю от шкурки (она сходит легко). Обсушиваю.

В блендер кладу маринованный чернослив, очищенные орехи, мед, тертый имбирь и мякоть одного абрикоса (без кожицы). Взбиваю до однородной пасты.

Остальные абрикосы разрезаю пополам, удаляю косточки. Каждую половинку начиняю орехово-пряной пастой.

Абрикосовый джем подогреваю до жидкого состояния, смазываю сверху фаршированные абрикосы. Украшаю оставшимися орехами. Подаю сразу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась невероятная: упругая мякоть абрикоса, хрустящий миндаль и мягкий чернослив. Гости были уверены, что я колдовал над ними час, а я просто нафаршировал и убрал в холодильник. Советую подавать их сильно охлажденными — вкус раскрывается ярче.