В этом рулете с фисташками нет муки. Но он настолько крутой, что бисквиты рядом не стояли

В этом рулете с фисташками нет муки. Но он настолько крутой, что бисквиты рядом не стояли

Ты когда-нибудь пробовал десерт, который выглядит как произведение искусства, а готовится проще, чем яичница? Я покажу, как скрутить этот рулет с фисташками так, что ты пальчики оближешь.

Ингредиенты

Яйцо (белок) — 200 г, сахар — 200 г, ванильный сахар — 1 ч. л., крахмал кукурузный — 25 г, фисташки — 100 г, малина — 200 г, маскарпоне — 200 г, сливки (33%) — 200 мл, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 150 °C. Взбиваю белки на средней скорости, пока не появится пена, затем добавляю половину сахара и выкручиваю миксер на максимум. Тонкой струйкой всыпаю оставшийся сахар, ваниль и взбиваю до крепких блестящих пиков. В конце просеиваю крахмал и аккуратно вмешиваю его миксером.

Выкладываю меренгу на противень, разравниваю, посыпаю рублеными фисташками и отправляю в духовку на 25–30 минут, пока не появится кремовая корочка.

Готовый корж накрываю вторым листом пергамента, переворачиваю, снимаю верхнюю бумагу и остужаю. Тем временем взбиваю холодный маскарпоне с пудрой, вливаю сливки и взбиваю до пышности. Наношу крем на остывшую меренгу, выкладываю малину и аккуратно сворачиваю рулет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как легко сворачивать рулет: никаких трещин, как я боялся. Крем получился нежнейший, а малина дала идеальную кислинку, чтобы меренга не была приторной. Гости съели все за пять минут, и я едва успел попробовать кусочек.