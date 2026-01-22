Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:18

Смешала рис, консервы и жареный лук — вкусный заливной пирог: тесто на майонезе выручает всегда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог у меня из разряда «на скорую руку», когда нужно быстро накормить семью и без лишней возни. Начинка самая простая — рыбные консервы, рис и ароматный жареный лук, а тесто замешивается за пару минут. Пирог получается мягкий, сочный, с аппетитной корочкой и отлично подходит и к обеду, и к ужину.

Ингредиенты. Для теста: сметана — 200 г, майонез — 200 г, яйца — 2 шт., соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., мука — 200 г, разрыхлитель — 2 ч. л., кунжут — по желанию. Для начинки: консервированная рыба (горбуша, сайра или лосось) — 1 банка, рис отварной — 100 г, лук репчатый — 1 шт., яйца вареные — 2 шт., укроп — небольшой пучок, растительное масло — 2 ст. л.

Как готовлю. Лук нарезаю полукольцами и обжариваю до золотистости — он дает тот самый домашний аромат. Рыбу разминаю вилкой, добавляю рис, мелко нарезанные яйца, жареный лук и укроп. Для теста просто смешиваю сметану, майонез, яйца, соль и сахар, затем вмешиваю муку с разрыхлителем. В форму выливаю половину теста, выкладываю начинку и заливаю оставшимся тестом. Сверху посыпаю кунжутом. Выпекаю при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом из стакана кефира и пачки вишни. Шоколадные кексы за полчаса — магазинные десерты больше не захотите.

Проверено редакцией
