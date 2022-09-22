Слушание по делу смертельного ДТП с участием Собчак перенесли на октябрь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Адлерский районный суд города Сочи перенес на октябрь слушание по делу о ДТП с участием водителя Ксении Собчак, в результате которого погибла женщина. Муж жертвы Антон Тарасов рассказал «360», что ожидает справедливого приговора по делу. По его словам, их ребёнок очень скучает по маме, но в целом эмоционально стабилен и радует отца своими успехами.

Для справедливого наказания необходимо установить все обстоятельства происшествия. До сих пор мне непонятны многие моменты, — заявил Тарасов.

По его словам, телеведущая связывалась с ним после смертельного ДТП, но затем оборвала общение. На судебное слушание по делу о ДТП явился только обвиняемый в произошедшем водитель, но из-за того, что его адвокат так и не появился, заседание перенесли на 7 октября.

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября 2021 года. Mersedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. История получила общественный резонанс из-за того, что Собчак не помогла пострадавшим, а уехала на другой машине в аэропорт. Она же утверждает, что её директор вызвал к месту ДТП скорую помощь и узнавал, требуется ли помощь другим участникам аварии.

Водитель автомобиля Merсedes отправлен под домашний арест. Саму Ксению Собчак и пассажиров автомобиля вызвали на допрос в качестве свидетелей.