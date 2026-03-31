Случайно открыл для себя этот рецепт — куличи получаются такими нежными, что хранятся неделю. Секрет в правильном тесте. Обязательно к Пасхе

Честно, я перепробовал много рецептов куличей. Этот — единственный, где куличи остаются мягкими и свежими почти неделю. Секрет — в особой опаре и большом количестве яиц.

Что понадобится для кулича

Для опары: 130 мл теплого молока, 100 г муки, 1 столовая ложка сахара, 11 г сухих дрожжей (или 25 г свежих). Для теста: 4 яйца + 4 желтка, 230 г сахара, 200 г сливочного масла (размягченного), 200 г сметаны, 550 г муки, 150 г изюма. Для глазури: 2 чайные ложки желатина, 200 г сахарной пудры, 40 мл воды.

Как я его готовлю

Изюм промываю, заливаю горячей водой или ромом на 20 минут, затем обсушиваю. Для опары смешиваю теплое молоко, муку, сахар и дрожжи. Накрываю и оставляю в тепле на 30 минут до появления пены и пузырьков.

Яйца и желтки взбиваю с сахаром до пышной светлой массы. Добавляю мягкое масло и сметану, перемешиваю. Ввожу опару и постепенно просеянную муку, замешиваю мягкое, эластичное тесто. Накрываю и оставляю в тепле на 1–1,5 часа до увеличения в 2 раза.

Подошедшее тесто обминаю, добавляю изюм, аккуратно вмешиваю. Раскладываю по смазанным маслом и присыпанным мукой формам (заполняя на 1/3). Накрываю и даю подойти еще 30–40 минут. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут. Остужаю на решетке.

Для глазури желатин замачиваю в 20 мл воды на 10 минут. Оставшуюся воду подогреваю, добавляю набухший желатин, перемешиваю до растворения. В миску с сахарной пудрой вливаю желатиновую смесь, взбиваю до белой густой массы. Покрываю остывшие куличи глазурью.

