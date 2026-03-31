Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:32

Случайно открыл для себя этот рецепт — куличи получаются такими нежными, что хранятся неделю. Секрет в правильном тесте. Обязательно к Пасхе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, я перепробовал много рецептов куличей. Этот — единственный, где куличи остаются мягкими и свежими почти неделю. Секрет — в особой опаре и большом количестве яиц.

Что понадобится для кулича

Для опары: 130 мл теплого молока, 100 г муки, 1 столовая ложка сахара, 11 г сухих дрожжей (или 25 г свежих). Для теста: 4 яйца + 4 желтка, 230 г сахара, 200 г сливочного масла (размягченного), 200 г сметаны, 550 г муки, 150 г изюма. Для глазури: 2 чайные ложки желатина, 200 г сахарной пудры, 40 мл воды.

Как я его готовлю

Изюм промываю, заливаю горячей водой или ромом на 20 минут, затем обсушиваю. Для опары смешиваю теплое молоко, муку, сахар и дрожжи. Накрываю и оставляю в тепле на 30 минут до появления пены и пузырьков.

Яйца и желтки взбиваю с сахаром до пышной светлой массы. Добавляю мягкое масло и сметану, перемешиваю. Ввожу опару и постепенно просеянную муку, замешиваю мягкое, эластичное тесто. Накрываю и оставляю в тепле на 1–1,5 часа до увеличения в 2 раза.

Подошедшее тесто обминаю, добавляю изюм, аккуратно вмешиваю. Раскладываю по смазанным маслом и присыпанным мукой формам (заполняя на 1/3). Накрываю и даю подойти еще 30–40 минут. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут. Остужаю на решетке.

Для глазури желатин замачиваю в 20 мл воды на 10 минут. Оставшуюся воду подогреваю, добавляю набухший желатин, перемешиваю до растворения. В миску с сахарной пудрой вливаю желатиновую смесь, взбиваю до белой густой массы. Покрываю остывшие куличи глазурью.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
Торт без миксера и коржей: ленивый десерт «Дамские пальчики», который тает во рту
Общество
Торт без миксера и коржей: ленивый десерт «Дамские пальчики», который тает во рту
Выдержат любую жару и зацветут на бедной почве — эти 10 многолетников как тракторы. Посадили и забыли
Общество
Выдержат любую жару и зацветут на бедной почве — эти 10 многолетников как тракторы. Посадили и забыли
Беру три продукта — готовлю идеальную глазурь для кулича: не течет и не липнет — самый простой рецепт на Пасху
Общество
Беру три продукта — готовлю идеальную глазурь для кулича: не течет и не липнет — самый простой рецепт на Пасху
Хрустит, а внутри сок: та самая курица, которую вы искали
Семья и жизнь
Хрустит, а внутри сок: та самая курица, которую вы искали
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
Семья и жизнь
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
еда
рецепты
Пасха
куличи
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омич насильно удерживал подростка и стриг его
В Госдуме рассказали об изменениях в законе против сталкеров
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.