31 марта 2026 в 10:10

Хрустит, а внутри сок: та самая курица, которую вы искали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хватит мучиться с духовкой, чтобы получить хрустящую корочку. У меня есть лайфхак, который превращает обычную сковороду в инструмент шеф-повара. Главное — правильная подготовка, и результат вас удивит.

Берем 800 г куриных ножек. Тщательно обсушиваем бумажными полотенцами: влага — враг хруста. Смешиваем в миске: 50 г муки, 10 г соли, 5 г паприки и 3 г черного перца. Обваливаем ножки в этой смеси. Разогреваем сковороду с 30 мл растительного масла до легкого дымка. Выкладываем ножки на расстоянии друг от друга и жарим ровно 10 минут без крышки, не трогаем! Переворачиваем, накрываем крышкой и держим еще 10 минут. Снимаем крышку, добавляем 10 г измельченного чеснока, увеличиваем огонь и готовим последние 3 минуты.

Вы получите куриные ножки, которые хрустят, как из фритюра, но внутри остаются сочными. Подавайте с овощами или любым гарниром. Попробуйте один раз — этот рецепт навсегда поселится у вас в копилке.

Ранее мы поделились рецептом сочных фаршированных перцев, которые можно есть в пост.

Порционное горячее в лодочках — картошка, курица и 7 минут на сборку. Вкусная идея для обеда или ужина
Пикантная утка с ароматом ягод: эффектный ужин для двоих за полчаса
Долго искал рецепт, который заменит привычное мясо с гарниром. Нашел: сач тава — волшебный вкус из Стамбула
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
Аэрогриль творит чудеса: курица с хрустящей корочкой без масла
курица
птица
мясо
рецепты
простые рецепты
специи
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
