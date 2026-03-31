Хрустит, а внутри сок: та самая курица, которую вы искали

Хватит мучиться с духовкой, чтобы получить хрустящую корочку. У меня есть лайфхак, который превращает обычную сковороду в инструмент шеф-повара. Главное — правильная подготовка, и результат вас удивит.

Берем 800 г куриных ножек. Тщательно обсушиваем бумажными полотенцами: влага — враг хруста. Смешиваем в миске: 50 г муки, 10 г соли, 5 г паприки и 3 г черного перца. Обваливаем ножки в этой смеси. Разогреваем сковороду с 30 мл растительного масла до легкого дымка. Выкладываем ножки на расстоянии друг от друга и жарим ровно 10 минут без крышки, не трогаем! Переворачиваем, накрываем крышкой и держим еще 10 минут. Снимаем крышку, добавляем 10 г измельченного чеснока, увеличиваем огонь и готовим последние 3 минуты.

Вы получите куриные ножки, которые хрустят, как из фритюра, но внутри остаются сочными. Подавайте с овощами или любым гарниром. Попробуйте один раз — этот рецепт навсегда поселится у вас в копилке.

