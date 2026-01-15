Слоеная картошка с мясом на все случаи жизни — беспроигрышный вариант и на ужин, и на праздники

Это блюдо не зря называют беспроигрышным — ароматное, сытное и всегда производит эффект «вау». Нежная картошка, сочное мясо и румяная сырная корочка делают его идеальным и для будней, и для праздника. А главный секрет — в тонкой нарезке и правильной последовательности слоев, благодаря которым все пропитывается и буквально тает во рту.

Ингредиенты: картофель — 20 шт., лук репчатый — 3–4 шт., мясо (курица или свинина) — 700–900 г, сыр твердый — 300–400 г, майонез — 2 упаковки (400–500 г), соль — по вкусу, специи — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление: лук нарежьте тонкими полукольцами и смешайте с частью майонеза. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками — именно в этом и кроется главный секрет блюда. Посолите картошку и также перемешайте с майонезом. Мясо нарежьте очень тонкими полосками, добавьте соль, специи и немного майонеза, хорошо перемешайте. Выложите ингредиенты слоями в форму или на противень. Если используете курицу: первый слой — картофель, затем лук, сверху мясо. Если готовите со свининой — порядок слоев меняется: картофель, мясо, лук. Каждый слой аккуратно разровняйте. Поставьте блюдо в разогретую до 220 °C духовку и запекайте 40–50 минут. Затем щедро посыпьте тертым сыром и рубленой зеленью, верните в духовку еще на несколько минут — до полного расплавления сыра и золотистой корочки.

