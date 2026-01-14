Картофельная лепешка вместо драников — одна на всю сковородку: простой рецепт вкуснятины без мороки

Картофельная лепешка вместо драников — одна на всю сковородку: простой рецепт вкуснятины без мороки

Если хочется любимого картофельного вкуса, но без долгой возни с драниками, этот рецепт точно выручит. Одна большая лепешка готовится быстрее, не требует стояния у плиты и получается румяной, сытной и очень аппетитной. Отличный вариант быстрого ужина или сытного перекуса для всей семьи.

Ингредиенты: зеленый лук — небольшой пучок, картофель — 400 г, вареная колбаса — 200 г, яйца — 2 шт., мука — 1 ст. ложка с горкой, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: зеленый лук мелко нарежьте. Картофель очистите, промойте и натрите на крупной терке, затем хорошо отожмите лишний сок. Вареную колбасу нарежьте кубиками или полосками. В глубокой миске соедините картофель, лук и колбасу. Добавьте соль и черный перец, перемешайте. Введите яйца и муку, снова перемешайте до густой однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите смесь и разровняйте ложкой, формируя одну большую лепешку. Жарьте на среднем огне 10–12 минут до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и готовьте еще столько же.

Подавайте лепешку горячей или холодной, разрезав на порции. Особенно вкусно со сметаной и свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом курицы в интересном соусе на сковороде. Никакого сухого мяса и готовится за минуты.