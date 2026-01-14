Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:15

Картофельная лепешка вместо драников — одна на всю сковородку: простой рецепт вкуснятины без мороки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если хочется любимого картофельного вкуса, но без долгой возни с драниками, этот рецепт точно выручит. Одна большая лепешка готовится быстрее, не требует стояния у плиты и получается румяной, сытной и очень аппетитной. Отличный вариант быстрого ужина или сытного перекуса для всей семьи.

Ингредиенты: зеленый лук — небольшой пучок, картофель — 400 г, вареная колбаса — 200 г, яйца — 2 шт., мука — 1 ст. ложка с горкой, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: зеленый лук мелко нарежьте. Картофель очистите, промойте и натрите на крупной терке, затем хорошо отожмите лишний сок. Вареную колбасу нарежьте кубиками или полосками. В глубокой миске соедините картофель, лук и колбасу. Добавьте соль и черный перец, перемешайте. Введите яйца и муку, снова перемешайте до густой однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите смесь и разровняйте ложкой, формируя одну большую лепешку. Жарьте на среднем огне 10–12 минут до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и готовьте еще столько же.

Подавайте лепешку горячей или холодной, разрезав на порции. Особенно вкусно со сметаной и свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом курицы в интересном соусе на сковороде. Никакого сухого мяса и готовится за минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошку теперь не тушу: делаю картофщипс с курицей — вкуснятина в соусе по-адыгейски
Общество
Картошку теперь не тушу: делаю картофщипс с курицей — вкуснятина в соусе по-адыгейски
Шокировала семью этим обалденным горячим с необычной подачей: розочки из картофеля и бекона
Общество
Шокировала семью этим обалденным горячим с необычной подачей: розочки из картофеля и бекона
Вместо драников — картофельная бабка: хрустящая корочка и тающая серединка. Настоящий ужин по-белорусски
Общество
Вместо драников — картофельная бабка: хрустящая корочка и тающая серединка. Настоящий ужин по-белорусски
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Общество
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Вместо ужина готовлю картофельные драники с фаршем: сытно и жарятся быстро
Общество
Вместо ужина готовлю картофельные драники с фаршем: сытно и жарятся быстро
картошка
картофель
драники
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Стало известно, признал ли Гуф вину в грабеже
Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, театр: как живет Игорь Лифанов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.