Слоеный салат с треской — греет и радует! Удивите гостей

Этот сытный и питательный салат с вареной треской отлично подойдет для холодных зимних дней. Он не только насыщает, но и радует глаз ярким оформлением в виде цветочной поляны. Легкий в приготовлении и вкусный — идеальный выбор для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты
- Треска (вареная) — 300 г
- Картофель — 3-4 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Морковь — 2 шт. (одна для украшения)
- Репчатый лук — 1 шт.
- Растительное масло — 2–3 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Черный перец (горошек) — 2-3 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Майонез — по вкусу
- Свежий укроп — для украшения
- Калорийность на 100 г: 110 ккал (белки — 3 г, жиры — 10 г, углеводы — 8 г)
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Отварите треску, картофель, яйца и морковь. Остудите ингредиенты.
Шаг 2
Собирайте салат в кулинарном кольце диаметром 16 см. Первым слоем выложите натертый на крупной терке картофель, посолите и смажьте майонезом.
Шаг 3
Вторым слоем распределите вареную треску, также посолите и добавьте майонез.
Шаг 4
Лук и морковь обжарьте на растительном масле, посолите и остудите. Выложите третий слой. По желанию добавьте немного майонеза.
Шаг 5
Отделите белки и желтки яиц, натрите отдельно на мелкой терке. Выложите на салат полосами. Поставьте в холодильник на 1–2 часа, затем аккуратно снимите кольцо.
Шаг 6
Из вареной моркови с помощью формочек вырежьте цветочки. Украсьте ими салат вместе с укропом.
Шаг 7
Подавайте салат к столу. Приятного аппетита!
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