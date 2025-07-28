Слоеный салат с треской — греет и радует! Удивите гостей

Этот сытный и питательный салат с вареной треской отлично подойдет для холодных зимних дней. Он не только насыщает, но и радует глаз ярким оформлением в виде цветочной поляны. Легкий в приготовлении и вкусный — идеальный выбор для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты

Треска (вареная) — 300 г

Картофель — 3-4 шт.

Яйца — 3 шт.

Морковь — 2 шт. (одна для украшения)

Репчатый лук — 1 шт.

Растительное масло — 2–3 ст. ложки

Соль — по вкусу

Черный перец (горошек) — 2-3 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Майонез — по вкусу

Свежий укроп — для украшения

Калорийность на 100 г: 110 ккал (белки — 3 г, жиры — 10 г, углеводы — 8 г)

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Отварите треску, картофель, яйца и морковь. Остудите ингредиенты.

Шаг 2

Собирайте салат в кулинарном кольце диаметром 16 см. Первым слоем выложите натертый на крупной терке картофель, посолите и смажьте майонезом.

Шаг 3

Вторым слоем распределите вареную треску, также посолите и добавьте майонез.

Шаг 4

Лук и морковь обжарьте на растительном масле, посолите и остудите. Выложите третий слой. По желанию добавьте немного майонеза.

Шаг 5

Отделите белки и желтки яиц, натрите отдельно на мелкой терке. Выложите на салат полосами. Поставьте в холодильник на 1–2 часа, затем аккуратно снимите кольцо.

Шаг 6

Из вареной моркови с помощью формочек вырежьте цветочки. Украсьте ими салат вместе с укропом.

Шаг 7

Подавайте салат к столу. Приятного аппетита!

Когда душа требует шоколада, а холодильник ломится от малины, я пеку этот брауни. Он получился таким удачным, что за неделю приготовила его уже третий раз.