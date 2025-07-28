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28 июля 2025 в 10:39

Слоеный салат с треской — греет и радует! Удивите гостей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот сытный и питательный салат с вареной треской отлично подойдет для холодных зимних дней. Он не только насыщает, но и радует глаз ярким оформлением в виде цветочной поляны. Легкий в приготовлении и вкусный — идеальный выбор для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты

  • Треска (вареная) — 300 г
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт. (одна для украшения)
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 2–3 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец (горошек) — 2-3 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Свежий укроп — для украшения
  • Калорийность на 100 г: 110 ккал (белки — 3 г, жиры — 10 г, углеводы — 8 г)

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Отварите треску, картофель, яйца и морковь. Остудите ингредиенты.

Шаг 2

Собирайте салат в кулинарном кольце диаметром 16 см. Первым слоем выложите натертый на крупной терке картофель, посолите и смажьте майонезом.

Шаг 3

Вторым слоем распределите вареную треску, также посолите и добавьте майонез.

Шаг 4

Лук и морковь обжарьте на растительном масле, посолите и остудите. Выложите третий слой. По желанию добавьте немного майонеза.

Шаг 5

Отделите белки и желтки яиц, натрите отдельно на мелкой терке. Выложите на салат полосами. Поставьте в холодильник на 1–2 часа, затем аккуратно снимите кольцо.

Шаг 6

Из вареной моркови с помощью формочек вырежьте цветочки. Украсьте ими салат вместе с укропом.

Шаг 7

Подавайте салат к столу. Приятного аппетита!

Когда душа требует шоколада, а холодильник ломится от малины, я пеку этот брауни. Он получился таким удачным, что за неделю приготовила его уже третий раз.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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