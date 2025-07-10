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10 июля 2025 в 15:32

Шоколадный каприз — ягодный сюрприз: брауни с малиной без суеты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда душа требует шоколада, а холодильник ломится от малины, я пеку этот брауни. Он получился таким удачным, что за неделю приготовила его уже третий раз.

Ингредиенты: малина — 300 г, черный шоколад — 180 г + 45 г, масло сливочное — 130 г, мука — 160 г, сахар — 120 г + 1 ст. л., яйца — 3 шт., крахмал — 1 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка.

Растапливаю шоколад с маслом, в отдельной миске взбиваю яйца с сахаром и солью, смешиваю всё до однородности. Всыпаю муку с разрыхлителем, а малину предварительно обваливаю в сахаре с крахмалом. Половину теста — в форму, сверху — малина, потом снова тесто и остатки ягод. Выпекаю при 180 ° около 45 минут, а потом покрываю растопленным шоколадом. Получается безумно вкусно и даже немного празднично.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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