Слоеные баклажаны: сытное горячее из пачки фарша для домашнего ужина и встречи гостей

Из пачки фарша можно приготовить сытное горячее для домашнего ужина и встречи гостей. Слоеные баклажаны — это настоящее лакомство, которое выглядит эффектно, а готовится проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: 2 крупных баклажана, 400 г мясного фарша, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 1 луковица, соль, перец, паприка.

Рецепт: баклажаны нарежьте вдоль тонкими полосками (около 0,5 см), посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните салфеткой. Сбрызните маслом, посыпьте специями и запеките в разогретой до 200 °C духовке 10–15 минут до мягкости.

Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до изменения цвета. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, тушите 5 минут, посолите, поперчите. В форму для запекания выложите слой баклажанов, затем половину фарша, снова баклажаны, оставшийся фарш, и последний слой — баклажаны. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до румяной сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить жюльен в тарталетках — съедаются до последней крошки.