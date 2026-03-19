Слоеные баклажаны: сытное горячее из пачки фарша для домашнего ужина и встречи гостей

Из пачки фарша можно приготовить сытное горячее для домашнего ужина и встречи гостей. Слоеные баклажаны — это настоящее лакомство, которое выглядит эффектно, а готовится проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: 2 крупных баклажана, 400 г мясного фарша, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 1 луковица, соль, перец, паприка.

Рецепт: баклажаны нарежьте вдоль тонкими полосками (около 0,5 см), посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните салфеткой. Сбрызните маслом, посыпьте специями и запеките в разогретой до 200 °C духовке 10–15 минут до мягкости.

Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до изменения цвета. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, тушите 5 минут, посолите, поперчите. В форму для запекания выложите слой баклажанов, затем половину фарша, снова баклажаны, оставшийся фарш, и последний слой — баклажаны. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до румяной сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить жюльен в тарталетках — съедаются до последней крошки.

Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о возможном восстановлении ИГ на фоне атак на Иран
Какие знаки зодиака ждут богатство и счастье в 2026-м: прогноз астролога
ФИФА дала ответ по отстранению сборной Израиля от турниров
Что известно о дате заседания по Украине в СБ ООН
Группа «Иванушки International» вынесла вердикт по названию на латинице
«Любовная история»: Каллас провела странную аналогию на тему войны в Иране
Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что ждет Россию в ближайшие 15 лет
Что случилось с людьми при ДТП с машиной скорой помощи в Москве
МИД РФ высказал свою позицию по конфликту на Ближнем Востоке
Венгрия озвучила условие, при котором поддержит финансирование Украины
Гендиректор ВЦИОМ раскрыл влияние искусственного интеллекта на социологию
«Сдвинуть» РФ не получится. Украину готовят к сдаче: что еще потеряет ЕС
Что известно о первом использовании Ираном управляемых ракет Nasrallah
Глава ВЦИОМ раскрыл, почему в России не боятся искусственного интеллекта
Почему нужно рожать до 35: врачи назвали главные и неочевидные причины
Орбан сравнил себя с оловянным солдатиком в споре с ЕС
Ударивший женщину на избирательном участке коммунист получил наказание
Гендиректор ВЦИОМа Федоров объяснил страхи американцев из-за ИИ
Спокойная среда: почему мы начинаем ценить предсказуемость
Житель Липецкой области застрелил сотрудника полиции
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

