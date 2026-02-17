Сливочное суфле, тонкий бисквит и шоколадная глазурь — по этому рецепту «Птичье молоко» получается нежнее магазинного

Этот торт «Птичье молоко» — гениально простое и невероятно вкусное воплощение классического десерта, который получается нежнее магазинного. Его необычность в том, что воздушное суфле на сгущенке и сливочном масле тает во рту, а тонкий бисквит и шоколадная глазурь создают идеальный баланс. Получается обалденная вкуснятина: невесомое, пористое суфле с ванильным ароматом, которое буквально скользит на языке, контрастирует с мягким бисквитом и хрустящей шоколадной корочкой. Этот торт станет украшением любого чаепития и точно не задержится на столе.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 2 яйца, 50 г сахара, 50 г муки; для суфле — 200 г сливочного масла, 1 банка сгущенки, 2 яйца (белки), 10 г желатина, 100 мл воды, 100 г сахара; для глазури — 100 г шоколада, 50 г сливочного масла. Бисквит: взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, выпекайте в форме 20 минут при 180 градусах. Желатин залейте водой, затем растворите на водяной бане. Масло взбейте со сгущенкой. Белки взбейте с сахаром до пиков, влейте желатин, затем смешайте с масляной массой. Вылейте суфле на бисквит, охладите 4 часа. Полейте растопленным шоколадом с маслом.

