Следственные действия с Собчак по громкому ДТП перенесены из-за её болезни

Следственные действия с Ксенией Собчак по делу о смертельном ДТП в Сочи перенесли на следующую неделю. По словам её адвоката, телеведущая плохо себя чувствует. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Ксения Собчак не явилась на очную ставку в Сочи с водителем Mercedes, совершившим ДТП, в котором погибли два человека. По данным издания, следственные действия с телеведущей перенесли на следующую неделю из-за её плохого самочувствия.

Ранее стало известно о вызове на допрос всех пассажиров Mercedes в качестве свидетелей. Водитель Олег Цой признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под домашним арестом. Накануне похоронили одну из жертв автоаварии — Екатерину Тарасову.

В свою очередь Собчак впервые после ДТП обратилась к своим поклонникам и недоброжелателям. Она выступила онлайн во время программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» с заявлением, что ей нечего сказать по поводу аварии кроме того, что она уже озвучила ранее, поэтому все попытки её «на чём-то подловить» бесполезны. Во время аварии, по словам телеведущей, она просто «отключилась», её тошнило и она потеряла счёт времени.

Трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.