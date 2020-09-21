Следователи проверяют информацию об «агрессивной восьмикласснице» с Урала

https://static.news.ru/photo/4699e324-5293-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие в Свердловской области проверяет информацию о 16-летней школьнице, которая избивает одноклассников. Также проверяется игнорирование данных фактов профильными органами.

Об этом сообщает региональное управление СКР. «Агрессивная восьмиклассница» третий год учится в одном классе школы № 1 в городе Артёмовский.

Будет устанавливаться, действительно ли имели место факты применения физического насилия 16-летней девушкой в отношении младших учащихся, а также проводились ли в отношении данной школьницы необходимые мероприятия профилактического характера представителями органов, ответственных за предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьницу из Красноярска, которую принудительно поместили в психдиспансер по решению суда, отпустили домой. Об этом рассказал сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с постановлением на обыск в одну из красноярских квартир, где проживала 14-летняя школьница, которая была подписана на группу во «ВКонтакте» с так называемыми колумбайнерами.