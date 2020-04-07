Следователи проверят данные о продаже некачественных масок в соцсетях

https://static.news.ru/photo/cc39f026-78ce-11ea-bc85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в Москве проверить информацию о многочисленных предложениях в Интернете купить некачественные медицинские маски от популярных пользователей социальных сетей по завышенным ценам.

Изделия не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами. При этом производителями таких масок часто являются люди с большим количеством подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие никакого отношения к производству медицинской продукции, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии. До этого она доложила президенту Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков в России. Из-за коронавируса эти товары оказались в дефиците.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.