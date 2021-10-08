Следком попросили проверить песни девяти российских музыкантов

Лига безопасного интернета обратилась к Следственному комитету и МВД с просьбой проверить песни девяти популярных у российской молодёжи исполнителей. Об этом сообщила ТАСС директор Лиги и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По её словам, эксперты обнаружили в произведениях музыкантов пропаганду терроризма.

Мизулина рассказала , что список был составлен на основе изучения экспертами страниц в социальных сетей подростков, нападавших на учебные заведения.

Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы, — пояснила она.

Как считают эксперты Лиги, эти песни оказывают деструктивное влияние на сознание несовершеннолетних и тем самым представляют повышенную общественную опасность. В ряде из них содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды. Мизулина подчеркнула, что распространение подобных произведений должно быть ограничено на территории России.

О каких именно песнях идёт речь, не сообщается.

Ранее Екатерина Мизулина представила в Общественной палате рейтинг социальных сетей по количеству контента, который его авторы посчитали деструктивным. Первое место в рейтинге заняла платформа Facebook, второе — YouTube, третье — Twitter. Следом расположились Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники». Она выразила надежду, что Роскомнадзор примет «серьёзные и решительные меры» в отношении этих соцсетей.