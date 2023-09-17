Сладков назвал главную проблему командиров при ведении СВО Военкор Сладков призвал сажать командиров на 15 лет за неправдивые доклады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военкор Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале, что неправдивые доклады командиров с линии боевого соприкосновения являются «главной напастью» ВС РФ в СВО. Он призвал посеять в командирском коллективе убеждение, что «вранье — это дерьмовый, неприемлемый поступок», а также лишать свободы за утаивание информации на 14 лет в мирное время и на 15 лет — в военное время.

Министру (я понимаю, свободного времени нет) [следует] формировать клуб командиров, встречаться с ними, смотреть каждому в глаза. Я не учу вовсе, нет, я размышляю. А вот во втором методе я уверен на 100%: за неправдивые доклады или утаивание информации карать, — пишет Сладков.

По словам военкора, еще с начала СВО случается, что командиры обманывают вышестоящее руководство о занимаемых позициях, из-за чего появляются стратегические неточности.

Бывает, идет ротация, один батальон меняет другой батальон на передовой, и выясняется: полгода комбат докладывал, что лесополоса его, а там, на самом деле, противник. И надо штурмовать то, что по докладам наше. Бред и кровь, — рассказывает военкор.

Об этом Сладков написал, дав ссылку на публикацию депутата Госдумы Андрея Гурулева, который тоже сетует на искажение исходных данных.

В июле от должности был отстранен командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Тогда Андрей Гурулев выложил аудиозапись с голосом Попова, где тот говорит, что его отстранили от должности «за правду».