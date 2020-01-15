https://static.news.ru/photo/b5a6f4b0-378a-11ea-9123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о повышении разрешённого возраста для покупки крепкого алкоголя в скором времени будет внесён в Госдуму. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Сейчас возрастной ценз составляет 18 лет, повысить его предполагается до 21 года.

Большинство федеральных органов исполнительной власти и большинство общественных площадок его (законопроект. — NEWS.ru) поддержали. Более того, соцопросы показывают, что более 70% населения его тоже поддерживают, — приводит слова Скворцовой ТАСС.

Законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года разрабатывал Минздрав. Как писал NEWS.ru, там считают, что новая норма позволит увеличить продолжительность жизни и сократить потребление алкоголя молодыми людьми.

Тем не менее Минфин документ не поддержал. В Минэкономразвития также посчитали запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.