СКР проверяет сообщения СМИ о невыплате надбавок медикам

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Риск заразиться коронавирусом во время путешествия на самолёте крайне высок. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии Виктор Ларичев.

По его словам, при нынешней организации авиаперевозок «это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями». Хорошо, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — NEWS.ru) перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не...