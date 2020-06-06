Общество

СКР проверяет сообщения СМИ о невыплате надбавок медикам

15:38, 07 июня 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку сообщений СМИ о невыплатах надбавок медработникам, оказывающим помощь заражённым коронавирусом пациентам.

Речь идёт о компенсациях медикам, которые прибыли в столицу из разных регионов России и лечат COVID-пациентов в Центральной клинической больнице № 6 ОАО «РЖД».

Следователи устанавливают как соблюдение прав работников на выплаты в медицинском учреждении, так и достоверность изложенных в СМИ фактов, — сообщила старший помощник руководителя управления Елена Марковская.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге врачи горбольницы № 1 получили причитающиеся им дополнительные выплаты после прокурорской проверки. По её итогам средства на сумму в 2,7 млн рублей были перечислены 39 медработникам.

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