Врачи в Екатеринбурге получили допвыплаты после прокурорской проверки

После проведения прокурорской проверки медработникам горбольницы № 1 Екатеринбурга были перечислены стимулирующие выплаты за апрель. Полагающиеся им средства получили 39 сотрудников больницы.
В ходе проверки было установлено, что они не были включены в перечень должностей медицинских работников учреждения, работа в которых даёт право на установление выплат. В больнице отсутствовал соответствующий локальный нормативный акт, согласованный с местными властями.
Сейчас все выплаты медработникам перечислены в полном объёме. Их общая сумма составила более 2,7 млн рублей,
Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Михаил Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Он потребовал устранить все замечания президента Владимира Путина по дополнительным выплатам врачам.
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