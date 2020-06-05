Врачи в Екатеринбурге получили допвыплаты после прокурорской проверки

https://static.news.ru/photo/549ae2a0-a740-11ea-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После проведения прокурорской проверки медработникам горбольницы № 1 Екатеринбурга были перечислены стимулирующие выплаты за апрель. Полагающиеся им средства получили 39 сотрудников больницы.

В ходе проверки было установлено, что они не были включены в перечень должностей медицинских работников учреждения, работа в которых даёт право на установление выплат. В больнице отсутствовал соответствующий локальный нормативный акт, согласованный с местными властями.

Сейчас все выплаты медработникам перечислены в полном объёме. Их общая сумма составила более 2,7 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Михаил Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Он потребовал устранить все замечания президента Владимира Путина по дополнительным выплатам врачам.