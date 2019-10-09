Троим сотрудникам полиции Саратовской области предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и применении насилия.
Согласно данным следствия, инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 сентября. Полицейские, не имея законных оснований, применили насилие в отношении 31-летнего мужчины, который был доставлен в отдел по подозрению в хищении.
Сотрудники МВД задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, сбору и закреплению доказательств, сообщается на
Ранее News.ru писал, что в Магнитогорске обвинили полицейских в применении пыток при расследовании уголовного дела о взрыве жилого дома. Супруга задержанного гражданина Киргизии заявила, что её мужа пытали током и избивали, требуя признательных показаний.
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