https://static.news.ru/photo/3da7139c-ea77-11e9-a203-fa163e074e61_660.jpg Фото: saratov.sledcom.ru

Троим сотрудникам полиции Саратовской области предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и применении насилия.

Согласно данным следствия, инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 сентября. Полицейские, не имея законных оснований, применили насилие в отношении 31-летнего мужчины, который был доставлен в отдел по подозрению в хищении.

Сотрудники МВД задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, сбору и закреплению доказательств, сообщается на сайте СКР по региону.

Ранее News.ru писал, что в Магнитогорске обвинили полицейских в применении пыток при расследовании уголовного дела о взрыве жилого дома. Супруга задержанного гражданина Киргизии заявила, что её мужа пытали током и избивали, требуя признательных показаний.