Фото: АГН «Москва»

Главное следуправление СКР по Москве начало расследование по факту гибели сотрудника полиции в результате ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть человека по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

На месте аварии следователи проводят работу по установлению всех обстоятельств происшествия, сообщается на сайте ведомства.

Как ранее писал News.ru, ДТП произошло на Севастопольском проспекте. Полицейский автомобиль столкнулся с другой машиной. В результате пострадали двое сотрудников МВД, один из которых умер.

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