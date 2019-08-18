Главное следуправление СКР по Москве начало расследование по факту гибели сотрудника полиции в результате ДТП.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть человека по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
На месте аварии следователи проводят работу по установлению всех обстоятельств происшествия, сообщается на
Как ранее писал News.ru, ДТП произошло на Севастопольском проспекте. Полицейский автомобиль столкнулся с другой машиной. В результате пострадали двое сотрудников МВД, один из которых умер.