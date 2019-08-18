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Инициатива Минздрава России по борьбе с курением сотрудников с помощью штрафов может быть использована работодателями для увольнения неугодных работников, считает член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

Уместно ли штрафовать в таких случаях? Возможно, возникнут факты дискриминации по трудовому праву. Это повод уволить неудобного работника только из-за того, что он — курильщик. Некоторые могут рассматривать эти штрафы...