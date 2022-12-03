Скончался гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Умер генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля. Причины смерти не уточняются.

Скончался в шесть утра в больнице, — заявили в пресс-службе Чеховского фестиваля.

Шадрин родился в 1939 году. Долгие годы он возглавлял департамент культуры Москвы. В 2005 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», а в 2016-м получил звание заслуженного деятеля искусств РФ. Он также являлся президентом Международной конфедерации театральных союзов, членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Московский международный театральный фестиваль им. Чехова отметил 4 октября 30 лет. Фестиваль впервые открылся в 1992 году. Считается одним из самых престижных в мире театральных форумов.

В ноябре умер заслуженный артист России, один из старейших музыкантов Госоркестра имени Е. Ф. Светланова Михаил Кекшоев. Артист скончался 20 ноября в возрасте 71 года. Причина смерти не называется. Прощание с артистом прошло в фойе Большого зала Московской консерватории. Музыканта похоронят на Центральном Хованском кладбище.

Также в ноябре стало известно о смерти на 90-м году жизни последнего остававшегося в живых актера из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Куна. О кончине артиста сообщила его жена. По ее словам, супруг умер 20 ноября в хосписе в штате Флорида.